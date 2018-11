Chiro organiseert lichtjestocht voor de Warmste Week Opbrengst gaat naar dienstverleningscentrum Heilig Hart campus Dageraad in Bachte-Maria-Leerne Ronny De Coster

09 november 2018

15u22 0 Gavere In het kader van De Warmste Week van Studio Brussel vindt op zaterdag 24 november in Asper de tweede “Lichtjestocht” plaats.

De tocht vertrekt vanuit het scoutslokaal aan de Steenweg 47 in Gavere en leidt de wandelaars langs gezellige en mooi verlichte paden in Asper.

Starten kan tussen 19.30 en 20.30 uur. De tocht is zes kilometer lang, toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers, en net zoals vorig jaar zijn tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje.

Lichtje meebrengen

De organisatoren vragen de deelnemers om een eigen lichtje te voorzien om de tocht nog gezelliger te maken. De opbrengst van de tocht gaat integraal naar dienstverleningscentrum Heilig Hart campus Dageraad in Bachte-Maria-Leerne. Heilig Hart is een dienstverleningscentrum dat ondersteuning en zorg op maat biedt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Leefgroep Violet is een groep jongvolwassenen en volwassen met een verstandelijke en motorische beperking die begeleid wordt door een team enthousiaste en liefdevolle begeleiders.

Inschrijven

Inschrijven kan via droppingasper@gmail.com tot en met 17 november. Achteraf is er in het scoutslokaal nog plaats om rustig na te praten bij een drankje.