Chauffeur onder invloed rijdt voetganger omver in Gavere Ronny De Coster

19 maart 2019

11u37 0 Gavere In de Stationsstraat in Gavere is een 74-jarige vrouw uit Gavere aangereden door een personenwagen. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde aan de rotonde op de kruising van de Stationsstraat en de Brandweerstraat. Een 74-jarige vrouw werd er omver gereden door een personenwagen. Het slachtoffer is afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. De vrouw was zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Glaasje op

De chauffeur van de auto was een vrouw van 47 jaar uit Gavere. Ze had een glas te veel op, zo bleek toen ze een ademtest aflegde.