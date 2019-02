Charlotte Duyck en Jarno Verwimp zijn sportvrouw en sportman van het jaar Sportraad en gemeente huldigden ook verenigingen en verdienstelijke krachten achter de schermen Ronny De Coster

18 februari 2019

21u35 0 Gavere Tijdens het jaarlijkse sportgala van het gemeentebestuur en de sportraad van G Gavere zijn de sportfiguren van het afgelopen seizoen gehuldigd.

Charlotte Duyck (atletiek–sprint) is verkozen tot Gaverse sportvrouw van het jaar. Charlotte behaalde tijdens het provinciaal kampioenschap een 2de en 3de plaats op de 400 meter (indoor en outdoor) en werd Belgisch kampioen op de 100 en 200 meter outdoor bij de beloften.

Jarno Verwimp (paardrijden) is sportman van het jaar. Jarno rijfde zowel in België als in het buitenland prijzen binnen. Zo werd hij voor de tweede keer Belgisch kampioen en haalde hij de 6de plaats op het Wereldkampioenschap. Hij is op dit moment de hoogst genoteerde junior en 4de beste Belg op de wereldranglijst.

Wielrenner Ludovic Dierickx is de G-sporter van het jaar. Ludovic verzamelde maar liefst 3 medailles in de tijdritten op de Special Olympics in België: zilver op 1 km, goud op 3 km en brons op 7 km. Op de Special Olympics in Schotland behaalde hij goud op de 2 km tijdrit, de 5de plaats op de 5 km tijdrit en de 4de plaats op de wegrit.

Emanuela Fodor (karate) is verkozen tot de sportieve belofte. Emanuela werd in 2018 Belgisch Kampioene Kata Kadetten, Oost-Vlaams kampioen Kadetten Meisjes Kumité en Algemeen Kampioen (kata en kumité) op GALA-tornooi Aalter. Daarnaast behaalde ze de 2de plaats op het Vlaams Kampioenschap Kata Kadetten.

De titel van sportploeg van het jaar is naar BBC Wildcats Gavere (basketbal) gegaan. De damesploeg van de BBC Wildcats promoveerde van 1ste provinciale naar 2de landelijke en de herenploeg ging van 4de naar 3de provinciale. Nooit eerder speelden beide ploegen op dit niveau.

Jean-Jacques Mornie en Martin Vandenbroecke krijgen de titel van sportverdienste. Jean-Jacques is voorzitter, penningmeester en sponsor van Isorex Cycling Team en zet zich ook in voor vele andere clubs en evenementen zoals KSC Dikkelvenne, volleybalclub Felco, de klaasveldtourtocht en de superprestige cyclocross. Martin is ex-bestuurslid, ex-voorzitter en sinds jaar en dag manusje-van-alles bij volleybalclub Felco. Hij is ook al jaren medewerker van de Novavrienden, die de jaarlijkse Superprestige Cyclocross organiseren.