CD&V reikt tiende Ampersand uit

De plaatselijke CD&V-afdeling van Gavere reikt op zondag 28 januari voor de tiende keer haar Ampersand uit. Die prijs gaat naar een verdienstelijke vereniging of plaatselijke organisatie. De uitreiking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie die start om 11 uur in de vrije basisschool De vliegenier in Semmerzake. De toegang is gratis, maar op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Dat kan tot 23 januari bij Rita Petereyns op het nummer 0479/67.51.75 of via ritapetereyns@hotmail.com. (TVR)