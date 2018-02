CD&V reikt Ampersand uit aan KSC Dikkelvenne 01 februari 2018

Op haar nieuwjaarsreceptie in vrije basisschool De Vliegenier heeft de CD&V de zogenaamde Ampersand uitgereikt. Die prijs wordt gegeven aan een Gaverse persoon of vereniging die zich als geen ander inzet om mensen te verbinden. Dit jaar waren vzw De Bolster, De Lustige Tonussen en KSC Dikkelvenne genomineerd. De keuze viel uiteindelijk op KSC Dikkelvenne. "In de voetbalclub verenigen zich vele geëngageerde mensen die voor verbinding zorgen", motiveerde Dirk Martens. "De club kende in amper 10 jaar tijd bovendien een enorme groei. Vanuit derde provinciale steeg de club naar de nationale reeksen." De vzw De Bolster kreeg een eervolle vermelding.





(TVR)