Capaciteit school De Vierklaver opgetrokken 28 februari 2018

De gemeenteraad in Gavere besliste om de capaciteit van de gemeentelijke basisschool De Vierklaver in Baaigem met vijf leerlingen op te trekken. "We werken in al onze scholen met een maximumcapaciteit en in Baaigem stelde zich een probleem", licht onderwijsschepen Peter Declercq (Open Vld) toe. "Nadat broers en zusjes van huidige leerlingen waren ingeschreven, hadden we maar tien plaatsen meer beschikbaar. Dit terwijl er elf geïnteresseerden zijn om er te starten. Aangezien we nu voldoende capaciteit hebben door het plaatsen van een containerklas, wordt de capaciteit met vijf leerlingen opgetrokken." Bijna 30 procent van de leerlingen in De Vierklaver Baaigem komt niet uit Gavere. "Ook in De Vierklaver Asper merken we een grote instroom van kinderen uit omliggende gemeenten. Dat heeft alles te maken met de ligging langs belangrijke invalswegen." (TVR)