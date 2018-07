Buurtcomité protesteert via affichecampagne 05 juli 2018

Buurtcomité Leefbaar Asper, dat zich verzet tegen de plannen van Imwo Invest om maar liefst 205 nieuwe woningen te bouwen in het dorp, is nu ook een affichecampagne gestart langs het parcours van de Sint-Martinusommegang dat komend weekend plaatsvindt. "Vele bewoners zeggen duidelijk neen tegen de wildgroei van woningen en het nu reeds te drukke verkeer", zeg woordvoerder Marc De Waele. "Ze willen allemaal een leefbaar en gezellig dorp." Langs het parcours proberen zes grote kleurborden en tientallen raamaffiches dit duidelijk te maken. "De route van de Sint-Martinusommegang gaat langs het bedreigde woonuitbreidingsgebied. Op die manier dreigt deze ook te verdwijnen", vreest De Waele. "Deze folklore moeten we beslist in ere houden. Dit houdt een dorp levendig. De eigenheid en gezelligheid van een dorp dreigen we stilaan te verliezen door het verkeer, de wildgroei aan woningen en het gebrek aan ontspanningsruimte." (TVR)