Buren van ‘vampierendoder’ maken zich zorgen: “Hij zal niet op zijn plaats zitten” Wouter Spillebeen

16 november 2018

21u34 0 Gavere Buren en kennissen van Kris V.M. (43) uit Vurste, ofwel de ‘vampierendoder’, maken zich zorgen over de internering die deze week door het hof van beroep opnieuw werd uitgesproken. Ze vrezen dat hij niet op zijn plaats zal zitten en te snel weer op vrije voeten zal zijn. “Voor de buurt is het belangrijk dat hij niet terugkeert”, klinkt het.

Op 13 januari 2014 stond Kris V.M. in een kamerjas en met bloed aan de handen voor de deur van zijn ouders. “Ik heb een vampier gedood!”, riep hij hen toe. In werkelijkheid had hij zijn vriendin Stephanie Reybroeck op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Hij had haar gewurgd en nadien naar de keuken gesleept om haar te onthoofden met keukenmessen. “Zo moet dat bij vampieren.”

Anderhalf jaar eerder was V.M. al eens opgenomen in het ziekenhuis met waanbeelden en paranoia. Na de gruwelijke daden beweerde hij dat hij opnieuw een psychose had gehad. Maar over de toerekeningsvatbaarheid van V.M. staken al snel veel vragen de kop op. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van 30 jaar en wierp op dat V.M. zijn ziekte mogelijk veinsde, maar de rechter geloofde de verdediging en sprak de internering uit.

Te weinig ervaring

In afwachting van de uitvoering van het arrest door de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij, zit V.M. in de gevangenis. Maar verschillende vroegere buren en kennissen van V.M. houden nu al hun hart vast. Ze voorspellen dat hij net zoals na de uitspraak van de eerste rechter in het Psychiatrisch Centrum van Sleidinge zal belanden en volgens hen is het centrum niet tegen hem opgewassen.

“Hij zit daar niet op zijn plaats”, zeggen de kennissen, die vrezen dat hij gewelddadig zou kunnen zijn tegenover het personeel. “Die weten daar niet met wie ze te maken hebben. Het is een veel te open instelling voor zijn situatie en ze hebben te weinig ervaring met gevallen zoals het zijne.”

Terug naar huis

Internering geldt telkens voor onbepaalde duur. Dat betekent dat V.M. voor de rest van zijn leven vast zou kunnen zitten, maar ook dat hij vrij kan komen als hij genezen verklaard wordt. Enkelen geloven nog steeds niet dat V.M. een psychose had en zijn ervan overtuigd dat hij dan ook vrij snel het psychiatrisch centrum zou mogen verlaten. “We voelen dat hij daar geen lang traject zal hebben”, zeggen ze.

Het idee dat V.M. over enkele jaren misschien terug zou kunnen keren naar zijn oude buurt, jaagt de buren schrik aan. “Hij zou zeker weer naar hier komen als hij kon, want zijn huis is alles voor hem. Hij zou terug in de buurt van zijn vader willen wonen, maar voor de buurt is het net belangrijk dat hij niet terugkeert.”

Zeldzame patiënt

Directeur Raoul De Cuyper van het Psychiatrisch Centrum van Sleidinge weerlegt de kritiek van de kennissen. “Voor elke patiënt maken we apart uit welke veiligheidsoverwegingen we moeten nemen”, zegt hij. “We moeten veiligheid bieden aan de mensen die hier werken. Maar de gepleegde feiten zijn niet de focus van ons centrum, wel de behandeling van de patiënt.”

Dat het centrum nog niet veel ervaring heeft met patiënten zoals V.M., is makkelijk te verklaren volgens De Cuyper. “Dergelijke zaken zijn zeer uitzonderlijk, dus is het logisch dat zo’n patiënten ook zeldzaam zijn. We hebben een opdracht waar we zo humaan en ethisch mogelijk een antwoord op bieden. We werken binnen een juridisch kader dat bepaalt of we dat kunnen of niet.”