Brouwerij Contreras bestaat 200 jaar VERJAARDAG WORDT GEVIERD MET OPEN BROUWDAG EN NIEUW BIER THOMAS VANDEWALLE

02 augustus 2018

02u35 0 Gavere De Gaverse brouwerij Contreras bestaat 200 jaar en is daarmee ouder dan reuzen als Haacht, Alken-Maes en Duvel Moortgat. Om deze indrukwekkende verjaardag te vieren, wordt op 19 augustus een groot volksfeest georganiseerd met de lancering van een nieuw bier dat speciaal voor deze gelegenheid gebrouwen wordt.

Op het hoogste punt van Gavere stond in de 19de eeuw het landbouwbedrijf van de familie Latte. Het omvatte, naast de boerderij, ook een windmolen en een brouwerij. Ongewoon was de combinatie landbouwer-brouwer in die tijd niet. Het waren complementaire stielen. In de zomer werd op het veld het graan geteeld dat in de winter werd gemout en verwerkt in de eigen brouwerij.





De start van brouwerij Latte dateert uit 1818. In de tweede helft van de 19de eeuw werd het bedrijf geleid door Valère Latte. Die was niet alleen landbouwer en brouwer, maar daarbij ook nog eens gemeentesecretaris van Gavere. In 1898 verkocht de familie Latte de brouwerij aan René Contreras, een man met Spaanse roots. Hij verkocht het bedrijf in 1920 aan zijn neef Marcel Contreras, die de brouwerij uitbouwde tot een modern bedrijf. Zo was hij de brouwer van Contra Pils, Raf Export en het Tonneke dat erkend is als traditioneel streekproduct. Zijn zoon Willy Contreras nam later de roerstok over.





Schoonzoon

Na Willy stond de eeuwenoude familiebrouwerij op het punt verloren te gaan. Enige dochter Ann had namelijk zelf geen ambitie om de brouwerij van haar vader voort te zetten. Dat was echter buiten schoonzoon Frederik De Vrieze gerekend die al doende echt gepassioneerd raakte door de stiel.





"Het lijkt de droom van vele mannen: door te huwen er een brouwerij bovenop krijgen", glimlacht Frederik (42). Toch was het voor de kersverse brouwer allesbehalve eenvoudig. De brouwerij was serieus verouderd en diende grondig vernieuwd te worden om in de toekomst te kunnen stappen.





Frederik bleef echter niet bij de pakken zitten. Hij investeerde in de brouwerij en lanceerde het populaire Valeir-gamma. Met succes.





1818-biertje

De speciale verjaardag zal op zondag 19 augustus uitgebreid gevierd worden met een Open Brouwdag.





"Iedereen is die dag van 10 tot 18 uur welkom om de werking van de brouwerij eens van dichtbij te zien en om te degusteren van ons nieuwste brouwsel", licht Frederik toe. Dat kreeg de toepasselijke naam '1818' mee.





Op de weide naast de brouwerij komt een feesttent, waar in de voormiddag de Cronfrérie van de Nonkels en Tantes van Valeir bekende en minder bekende Vlamingen zullen benoemen tot suikertante en suikernonkel. Tegen het middaguur start het Breydelfeest, waar men kan genieten van de ratatouille uit de bekende Breydelpan en optredens van Jan en Annelies Parent en de Gentse Studentenfanfare.





Kaarten kosten 12 euro en zijn te bekomen via info@contreras.be.