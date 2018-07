Breydel trekt met reuzenpan naar Tour 05 juli 2018

02u50 0 Gavere De Gaverse vleeswarenproducent Breydel trekt op zondag 15 juli met haar bekende reuzenpan naar Templeuve-en-Pévèle in Frankrijk ter gelegenheid van de Tour de France.

Daar wordt dat weekend een Fête Franco-Belge georganiseerd. Op zondag staat het vijfde Breydel Tourfeest centraal, waarbij een Breydelgerecht voor minimum 1.000 personen wordt bereid in de indrukwekkende reuzenpan, omkaderd door livemuziek en Tour- en voetbalambiance. "Het belooft een heus Belgisch getint volksfeest te worden", zegt zaakvoerder Ivan De Keyser. "De toegang tot het domein - dat op een boogscheut van de Belgische grens ligt - is gratis. Vanuit Gavere ligt Templeuve-en-Pévèle op slechts 76 km." Wie vooraf z'n maaltijd wil bestellen voor het Breydel Tourfeest, kan dit online via www.breydel.be en dit tot en met woensdag 11 juli. Nadien kunnen enkel ter plaatste maaltijdkaarten gekocht worden. De opbrengst gaat naar het goede doel: het project 'Conpapa' van de ngoTrias, dat plaatselijke aardappelboeren in de Andes in Ecuador helpt met het professionaliseren van hun kleinschalige teelt. (TVR)