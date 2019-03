Brandweer Zone Centrum oefent noodsituatie na neerstorten vliegtuig op militaire basis Semmerzake Lieke D'hondt

19 maart 2019

17u49 0 Gavere Een brandend vliegtuigwrak, verschillende doden, gewonden en vermisten en een vat gevaarlijke brandstof die aan het lekken is. De simulatieoefening die Brandweer Zone Centrum uit Gent dinsdagmiddag voor de kiezen kreeg, was niet min maar wel noodzakelijk. “Als je dergelijke interventies niet oefent, heb je een probleem.”

Naast de radar van het Air Trafic Control Center (ATCC) in Semmerzake ligt een vliegtuigwrak. Het toestel is even daarvoor neergestort en staat ondertussen in brand. Gewonden liggen verspreid op het gras, in de bosjes en op het dak van een nabijgelegen huisje. Het teken voor de Brandweer Zone Centrum uit Gent en de brandweerpost van Gavere om uit te rukken en het incident zo snel en zo veilig mogelijk af te handelen. Eenmaal ter plaatse blijkt dat het vliegtuig ook een lekkend vat hydrazine bevat. Dat is een brandstof die in F-16's wordt gebruikt en uiterst giftig is. Het maakt de situatie extra gevaarlijk of zou het tenminste gevaarlijker maken, want het gaat in realiteit slechts om een oefening van Brandweer Zone Centrum met de medewerking van de militaire basis.

Kalm en veilig

Voor de dertig aanwezige brandweermannen is de oefening van groot belang, weet majoor Marc Baekeland. “De oefening is zeker belangrijk omdat we dergelijke interventies niet vaak meemaken. Valt het toch voor en heb je niet geoefend, dan heb je een probleem.” Wat opvalt is de kalmte die heerst op de site van de gesimuleerde crash. “We weten natuurlijk dat het een oefening is, dus we hoeven niet toe te snellen zoals we dat normaal zouden doen. Het belangrijkste is dat we vandaag bijleren. Zowel de evacuatie als de brandbestrijding en de interventie van de gaspakunit moeten op een kalme manier gebeuren zodat de manschappen niets vergeten. In werkelijkheid gaat alles iets vlugger, al is dat wat de gaspakken betreft wel relatief. Er is veel tijd nodig om die mannen klaar te maken en de veiligheid te garanderen.” Na de afhandeling van de crash op de site volgt nog een evaluatie van de oefening, maar het is sowieso een interessante namiddag. “De oefening is in de eerste plaats leerrijk voor de collega’s uit Gavere en onze nieuwe rekruten en stagiairs. Voor ons systeem van Interventie Gevaarlijke Stoffen is de oefening ook heel interessant omdat we weinig dergelijke interventies hebben per jaar”, zegt majoor Baekeland.

Crisiscel in het gemeentehuis

Een vliegtuigcrash wordt normaal op provinciaal niveau afgehandeld, maar de simulatie van dinsdagnamiddag was er één op gemeentelijk niveau. Er werd dan ook een crisiscentrum ingericht in het gemeentehuis van waaruit de burgemeester de oefening mee heeft gecoördineerd. “Op die manier benaderen we de realiteit, zowel op vlak van de ontplooiing als het beleid van de operatie: er is een multidisciplinaire commandopost op het terrein en een beleidscrisiscel in het gemeentehuis van Gavere.