Brandweer maakt schuimstraat aan N60 12 juni 2018

Op de gewestweg N60 nabij het kruispunt De Vogelzang op de grens van Nazareth en Gavere is gisterennamiddag een forse file ontstaan in de richting Oudenaarde. De brandweer moest er een best wel indrukwekkend schuimtapijt aanleggen, omdat er olie op de weg was gelekt en het wegdek spekglad maakte. Het goedje kwam uit de motor van een defecte vrachtwagen. Het oliespoor strekte zich uit van op de N60 tot in de Stationsstraat. (DCRB)