Boerderijstraat op parking Isorex 23 mei 2018

De afdeling Vrijetijdszaken van Gavere organiseert op zondag 3 juni opnieuw een 'boerderijstraat'. Op het bedrijventerrein van Isorex in de Stationsstraat worden van 14 tot 18 uur activiteiten georganiseerd in het teken van de boerderij. Er zijn onder meer rondritten met de koets, springkastelen, workshops 'cupcakes maken', een kinderboerderij en een hindernissenparcours op strobalen voorzien. Het evenement richt zich tot kleuters en kinderen van de eerste graad lager onderwijs. Deelnemen is gratis. Voor de ouders is er ook een bar voorzien. (TVR)