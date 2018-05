Boekenruilkast op dorpsplein 01 juni 2018

Na tal van steden en gemeenten in binnen- en buitenland beschikt ook Baaigem over haar eigen boekenruilkastje. Boekenliefhebbers kunnen uit het opvallende kastje op het dorpsplein gratis een boek meenemen, zolang ze er eentje in de plaats achterlaten. Het idee komt van Cynthia Maes die voor de uitwerking de handen in elkaar sloeg met vriendinnen Gwen en Wendy. "Er is veel kans dat je uit het kastje een boek haalt dat je niet spontaan zou kiezen in een grote bib of boekenwinkel. Dat maakt het net leuk", vertelt Cindy. "Alles is welkom, van alle genres tot alle talen. Het moeten wel mooie boeken zijn. Het is niet de bedoeling dat het een rommelkast wordt."





(TVR)