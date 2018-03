Bijna gedaan met omrijden in centrum WERKEN 'DWARS DOOR GAVERE' MOETEN EIND APRIL AFGEROND ZIJN THOMAS VANDEWALLE

10 maart 2018

02u50 0 Gavere De werken 'Dwars door Gavere' moeten eind volgende maand volledig afgerond zijn. Zo komt na ruim anderhalf jaar een einde aan de omleidingen. "De dorpskern zal voortaan veiliger zijn, maar ook aantrekkelijker", meent schepen Tanja Eeckhout.

Het project 'Dwars door Gavere, de roepnaam voor de heraanleg van de Kasteeldreef, de Molenstraat en de Brandweerstraat, startte in oktober 2016 en komt na anderhalf jaar in een eindfase. "Als het weer wat meezit, moeten de werken eind april afgerond zijn", vertelt schepen van Openbare Werken Tanja Eeckhout (Open Vld-VOG). "Zo werden intussen overal nieuwe rioleringen voorzien en werd op het grootste deel van het traject al een nieuw wegdek gegoten. Deze en volgende maand werkt de aannemer het laatste stuk van de Molenstraat af, vanaf de omgeving van de kerk tot aan het kruispunt met de Vluchtenboerstraat." De volledige zone wordt in één beweging voorzien van een toplaag in asfalt. "Op dat moment zijn alle straten in de zone even afgesloten en zal de hinder voor de omwonenden het grootst zijn. De toplaag is gelukkig al na één dag berijdbaar. Ter hoogte van de Onderstraat komt wel nog een verkeersplateau in beton, dat drie weken moet uitharden. Tot slot worden de voetpaden en het groen langs de wegen nog aangelegd."





Veiliger en aantrekkelijker

Daarna is het voor even gedaan met omrijden in het centrum. "De werken waren een harde noot om kraken", beseft Eeckhout. "Maar ze waren broodnodig. Deze as is voor de uitstraling van Gavere heel belangrijk. De dorpskern zal voortaan veel veiliger zijn voor de zwakke weggebruiker, maar ook aantrekkelijker voor de plaatselijke handel en middenstand."





Heraanleg Markt

Volgend grootschalig project wordt de heraanleg van de Markt. Intussen werden al verschillende ontwerpateliers georganiseerd, waarop de inwoners suggesties konden doen. Iedereen lijkt het erover eens dat de Markt meer moet worden dan enkel een parking. De fontein moet heropgewaard worden en er is ook nood aan meer groen.





Op dit moment werkt een studiebureau aan verschillende voorontwerpen die nadien terug voorgelegd worden aan de bevolking. In afwachting worden de komende maanden wel al tal van kleinschalige werken uitgevoerd op de Markt.





Zo gaat de technische dienst de groenperkjes opfrissen met nieuwe planten en de oude bloembakken op de voetpaden verwijderen om meer ruimte aan voetgangers te geven. De gele hekken voor de wekelijkse markt worden dan weer vervangen door mobiele plantenbakken en de kasseien rond de fontein worden gereinigd en hersteld.





Tot slot worden ook verschillende verkeersborden en aanduidingen vernieuwd.