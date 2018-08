Bij Marcel en Odette schittert een diamant 10 augustus 2018

02u38 0

In het gemeentehuis van Gavere zijn Marcel Devenyns (81) en Odette Dossche (81) samen met hun familie feestelijk ontvangen. Het echtpaar uit de Wallebosstraat in Gavere is immers zestig jaar getrouwd. Marcel is een gepensioneerde bouwvakker die houdt van lekker eten en een biertje. Net als zijn vrouw is hij goed ingeburgerd in het verenigingsleven in de gemeente, want beiden zijn lid van Okra en Samana. Het diamanten echtpaar heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





(DCRB)