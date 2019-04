Bewoonsters zijn huis kwijt na brand Lieke D'hondt

15u53 1 Gavere De woning in de Nijverheidsstraat in Dikkelvenne (Gavere) die maandagavond in lichterlaaie stond, staat er verlaten bij. De bewoonsters, een oudere dame en haar dochter, brachten de nacht door in een noodwoning van de gemeente Gavere.

Wat de precieze oorzaak van de brand maandagavond was, is nog niet helemaal duidelijk. Wellicht gaat het om een schouwbrand. De bewoonsters moesten uit het huis vluchten voor de vlammen die vooral op de bovenverdieping lelijk huis hielden. De brandweer kreeg de brand onder controle, maar het dak van de woning is volledig vernield en het huis is onbewoonbaar verklaard. De twee bewoonsters verbleven dinsdag nog in de noodwoning. “Ze kunnen daar nog langer terecht, maar we zijn ook op zoek naar een meer definitieve oplossing”, zegt burgemeester Denis Dierick. “De dames in kwestie hebben familie waar ze op kunnen terugvallen en de verzekering komt ook nog tussen.”