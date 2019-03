Bestuurder met glaasje op botst tegen autobus: vrouw gewond Ronny De Coster

27 maart 2019

21u42 0 Gavere In de Brandweerstraat in Gavere is dinsdag een auto tegen een stilstaande autobus gebotst. Er viel één gewonde.

Een man van 59 jaar uit Ruiselede, die achter het stuur van de aanrijdende auto zat, verklaarde dat hij verblind was door de zon, toen hij van de weg afweek en tegen tegen een stilstaande autobus botste. In de bus, die in panne stond, raakte een vrouw van 33 jaar lichtgewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Achteraf is gebleken, dat de chauffeur van de personenwagen te veel gedronken had.