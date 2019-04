Bestuurder gevat onder invloed van cannabis: “Hij rookte joints om beter te kunnen slapen” JDG

09 april 2019

13u46 0 Gavere Een bestuurder uit Gavere heeft van de politierechter een rijverbod van één maand en een geldboete van 1.600 euro (waarvan 1.000 euro met uitstel) gekregen voor het rijden onder invloed van cannabis.

De man moest zich dinsdag verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. “Hij heeft goed meegewerkt én heeft nooit iets ontkent”, pleit zijn advocate. “Hij is bovendien geen gewoontegebruiker: zo had juist een ongeval gehad, waardoor hij pijn had aan zijn sleutelbeen. Hij rookte toen cannabis om beter te kunnen slapen.”

De man legde ook een bloedtest af bij z'n huisdokter, om aan te tonen dat hij wel degelijk ‘clean’ is. De politierechter legde hem een geldboete van 1.600 euro op, waarvan 1.000 met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van één maand. Aangezien z’n rijbewijs op het moment van de feiten al voor 15 dagen werd ingehouden, mag hij zijn wagen dus nog een tweetal weken aan de kant laten staan.