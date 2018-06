Besparing van 100 ton CO2 per jaar met energiezorgplan 12 juni 2018

Een kleine 100 ton minder CO2 uitstoten per jaar, het is de gemeente Gavere gelukt. Dit dankzij het energiezorgplan dat in samenwerking met Eandis tot stand kwam.





Van 2013 tot vandaag heeft de gemeente al bijna 725.000 euro in energiezorg geïnvesteerd. Het plan van aanpak bestaat uit drie grote luiken: gebouwen energiezuinig maken, minder energie verbruiken en duurzame energie opwekken. "Voor elk gemeentelijk gebouw werd onderzocht welke renovatiewerken het meest interessant zijn", vertelt milieuschepen Willy Van Hove (sp.a). "Zo kregen bijvoorbeeld de gemeentescholen van Baaigem en Gavere nieuwe verlichting en werden op het administratief centrum zonnepanelen geplaatst. Net als vorig jaar zijn twee oudere voertuigen door nieuwe ecologische wagens op aardgas vervangen en binnenkort komt er nog eentje bij. In totaal heeft de gemeente dan zes CNG-voertuigen." Sinds vorig jaar dooft of dimt de gemeente 's nachts ook zoveel mogelijk straatverlichting om energie te besparen en lichtvervuiling te voorkomen. Enkel de belangrijkste wegen, zoals verbindingswegen met de buurgemeenten, blijven verlicht. Tot slot beschikt de gemeente sinds maart over een elektrische laadpaal op het het Carlos Dierickxplein in Asper. "De tweede laadpaal zal op de parking in de Sportdreef staan, de derde aan het busknooppunt in de Brandweerstraat", kondigt Van Hove aan. (TVR)