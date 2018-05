Bedrijfshal Isorex eventjes voetbalarena tijdens WK 17 mei 2018

De bedrijfshal van Isorex in Gavere wordt tijdens het WK omgetoverd tot voetbalarena. De wedstrijden van de Rode Duivels zullen er live te volgen zijn op groot scherm. Nadien zorgt een dj voor de ambiance.





Het initiatief gaat uit van KSCD Events, de evenementencel van voetbalploeg KSC Dikkelvenne, dat jaarlijks al de Nacht van de Ambiance in Deinze en kerstconcerten in de kerk van Gavere organiseert. "Het WK is een uitgelezen moment om eens iets anders te organiseren en mee in te spelen op de hype", vertelt Bart Almeye. "Hiervoor slaan we de handen in elkaar met Isorex dat gratis zijn bedrijfshal langs de Stationsstraat ter beschikking stelt." In de hal, waar plaats is voor minstens 1.000 personen, komt een groot scherm van maar liefst vijftien vierkante meter. "Uiteraard voorzien we ook een bar waar drank aan democratische prijzen zal worden verkocht."





Een dj zorgt er telkens voor dat na de match nog een feestje kan worden gebouwd. De eerste drie wedstrijden van de Rode Duivels worden al zeker uitgezonden. "Stoten de Duivels door, dan zenden we ook al de volgende wedstrijden uit. Momenteel zijn we nog wat eetstandjes aan het regelen. Aangezien we ons vlak naast Breydel bevinden, is het misschien een ideaal moment om de reuzenpan nog eens uit te halen", bedenkt Almeye.





De toegang tot de voetbalarena is gratis. (TVR)