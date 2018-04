Baby vast in auto, moeder slaat ruit in 20 april 2018

02u31 0

Paniek gistermiddag op de parking voor het gemeentehuis, waar een moeder per ongeluk haar baby had opgesloten in de wagen. "Ik was de maxicosi aan het vastmaken in de auto en moet daarbij mijn autosleutels hebben laten vallen", doet Antonia Fonseca Ribeiro het verhaal. "Toen ik het portier dichtsloeg en naar de andere kant van de wagen ging, kreeg ik de autodeur niet open. Ik moet de wagen dus per ongeluk gesloten hebben." De hulpdiensten werden onmiddellijk gecontacteerd, maar de 43-jarige dame was bang dat haar baby zou oververhitten. Daarom sloeg ze met behulp van het Gaverse gemeentepersoneel een autoruit stuk, zodat ze haar amper vier weken oude dochter Yara kon bevrijden. De brandweer ruimde nadien de glasscherven op. (TVR)





Meer over Yara

human interest