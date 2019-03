Automobilist scheurt met 144 kilometer per uur over de N60 en moet meteen rijbewijs inleveren Ronny De Coster

01 maart 2019

14u38 0 Gavere Een chauffeur die met maar liefst 144 kilometer per uur over de N60 scheurde, moest meteen zijn rijbewijs inleveren. De overtreding gebeurde uitgerekend op de Verkeersveilige Dag, toen de politie in heel de provincie snelheidscontroles deed. De resultaten in de regio Gavere en buurgemeenten zijn overigens ronduit slecht: 18% van de chauffeurs reed te snel.

De absolute recordhouder is een chauffeur die met 144 kilometer per uur werd geflitst op de N60, waar 90 kilometer per uur de limiet is. De automobilist mag dat binnenkort uitleggen bij de politierechter en mocht alvast meteen zijn rijbewijs afgeven.

Slechte cijfers

De politie heeft in de zone Schelde-Leie 1.402 auto’s op hun snelheid gecontroleerd. 257 reden te snel. Dat is maar liefst 18%, een heel slecht cijfer: het Oost-Vlaams gemiddelde is 7,2%

De agenten namen ook 49 ademtesten af. Niemand blies positief. Zes chauffeurs kregen een boete omdat ze met de gsm achter het stuur zaten, zeven droegen geen gordel en acht waren niet in orde met de boorddocumenten.