Ankie D’Hollander samen met haar werkgeefster op N-VA-lijst voor Vlaams Parlement Ronny De Coster

26 februari 2019

16u31 0 Gavere Ankie D’Hollander (34 jaar), uit Gavere staat op de vierde opvolgersplaats op de Oost-Vlaamse lijst van N-VA voor de verkiezing van het Vlaams parlement. Haar werkgeefster Sabine Vermeulen, Vlaamse parlementslid uit Deinze, staat op plaats 7.

Ankie D’Hollander werkt 7 jaar als parlementair medewerker voor parlementslid Sabine Vermeulen, eerst in de Senaat en nu in het Vlaams Parlement.

D’Hollander ondersteunt de Vlaamse lijst vanop de 4de opvolgersplaats. Vermeulen (47 jaar) staat op de verkiesbare plaats 7.

“Ik ben sta dicht bij de mensen”, zegt Ankie D’Hollander. “Als gemeenteraadslid en vrijwilliger in tal van verenigingen zet ik me dagelijks in voor een warm Gavere en Vlaanderen. Ik ijver voor het behoud van onze Vlaamse tradities, cultuur en identiteit”, vat D’Hollander haar politieke missie samen.