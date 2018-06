Al twee inbraken en poging tot brandstichting in tent Gavere Zomert 30 juni 2018

In de feesttent van het evenement Gavere Zomert aan de Sportdreef in Gavere is al twee nachten op rij ingebroken. De daders probeerde ook brand te stichten. De gemeente heeft daarom veiligheidscamera's geplaatst aan het terrein.





Op de Facebook-pagina van de gemeente Gavere verscheen zelfs een ludieke, maar niet fout te verstane boodschap. "Een persoonlijk berichtje aan de bezoekers van de voorbije twee nachten: als je vanavond terug naar de tent van Gavere Zomert komt, lach dan eens mooi naar één van onze kersverse veiligheidscamera's. De politie is zeker en vast benieuwd naar het verhaal van jullie inbraak en het mislukte brandje in de vuilnisbak. Tot gauw?", staat er. (DCRB/TVR)