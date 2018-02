Akkoord rond European Disability Card 02 februari 2018

02u42 0 Gavere Gavere wil mee participeren bij de invoering van de 'European Disability Card' voor personen met een handicap.

Het was oppositieraadslid Nadine De Stercke (N-VA) die tijdens de jongste gemeenteraad het voorstel op tafel gooide. Zij vroeg de gemeenteraad om aan te sluiten bij het initiatief. "De European Disability Card is een kaart voor personen met een handicap", legt ze uit. "Ze dient als bewijs om overal, ook in het buitenland, aan te tonen dat deze mensen in België erkend zijn als persoon met een handicap.





Voordelige tarieven

Ondertussen zijn al heel wat gemeenten aangesloten en zijn diverse landen bereid om mee te doen. De kaart moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking eenvoudiger toegang hebben tot sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen met deze kaart, zonder discussies aan loketten, genieten van voorbehouden plaatsen en voordelige tarieven." Meerderheidspartijen Open Vld, CD&V en sp.a lieten weten geen enkel probleem te hebben met het voorstel. "We kunnen hier zeker aan meedoen", klonk het. "De precieze modaliteiten kunnen we later nog vastleggen, maar we gaan alvast akkoord." (TVR)