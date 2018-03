Actiecomité Leefbaar Asper hekelt verkoop OCMW-grond 16 maart 2018

03u07 0 Gavere Het OCMW van Gavere gaat de gronden in het woonuitbreidingsgebied Ommegang verkopen, waar 100 woningen zijn voorzien. "Een verkoop met een drogreden", vindt actiecomité Leefbaar Asper.

Imwo Invest kreeg van de Oost-Vlaamse deputatie een principieel akkoord voor de realisatie van de woningen aan Ommegang. Veertig woningen moeten sociaal zijn, waarvoor Imwo Invest de Sociale Huisvestingsmaatschappij als partner aanzocht. Die vroeg het OCMW om een perceel te verkopen om er sociale huurwoningen op te richten. De verkoop van het perceel langs de Hulstraat en Kerkhofstraat werd principieel goedgekeurd door het OCMW. "We krijgen 280.000 euro en worden geholpen om ons sociaal doel te halen", zegt OCMW-voorzitter Gilles Van Hende. "In 2012 kregen we te horen dat er 95 sociale woningen moeten bijkomen. In de Raes van Gaverstraat werden er 20 gerealiseerd. De komende jaren komen er ook nog 21 naast rusthuis Mariahuis en 17 in de Sint-Amandswijk. Er is dus nog werk aan de winkel om aan die 95 te geraken."





"De reden van verkoop is een drogreden", vindt Marc De Waele van het actiecomité Leefbaar Asper, die protesteert tegen de komst van de woningen. "Volgens een document van Gavere uit november 2017 moeten slechts 50 huurwoningen gebouwd worden om het sociaal doel te bereiken en is er nu al een potentieel van 75 sociale woningen. Men wil gewoon de verkaveling aansnijden in het voordeel van de verkavelaar." (TVR)