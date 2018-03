98% in orde met fietsverlichting 01 maart 2018

02u55 0

De politie doet sinds november controles op fietsverlichting en komt met goeie tussentijdse cijfers. In Gavere is maar één van de 118 gecontroleerde fietsers beboet omdat die zonder verlichting reed. In de hele politiezone, waartoe ook De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem behoren, controleerde de politie 860 fietsers. Daarvan liepen er zeventien een boete op. (DCRB)