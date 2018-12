9 rijbewijzen ingetrokken voor overdreven snelheid en rijden onder invloed van alcohol en drugs Auto’s razen met 155 en 177 kilometer per uur over N60 Ronny De Coster

11 december 2018

22u02 0 Gavere Agenten van de politiezone Schelde-Leie hebben afgelopen weekend op verschillende plaatsen in Gavere, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem verkeerscontroles georganiseerd.

141 chauffeurs moesten een alcoholtest afleggen. Twee van hen bliezen ‘alarm’ en vier legden een positieve ademtest af. Bij twee van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Vijf weggebruikers reden onder invloed van drugs, zo bracht een speekseltest aan het licht. Zij moesten meteen hun rijbewijs inleveren.

Ook twee chauffeurs die aan de flitscamera voorbij raasden, zitten een tijd zonder rijbewijs. De ene bestuurder had een snelheid van 155 kilometer per uur laten optekenen, de andere reed 177 kilometer per uur.

Tien automobilisten kregen een proces-verbaal, omdat hun boorddocumenten niet in orde waren.