6 miljoen euro voor nieuwe sporthal, 't Eiland blijft 20 juni 2018

02u38 0 Gavere Gavere voorziet 6 miljoen euro voor het nieuwe sport- en ontmoetingscentrum dat zal worden opgetrokken langs de Sportdreef. De start van de bouw is voorzien in 2020.

De gemeente gaat zoals bekend een sporthal bouwen op het huidige A-terrein van voetbalclub KFC Gavere-Asper langs de Sportdreef. De kleedkamers en kantine gaan tegen de vlakte en de club verhuist volledig naar Asper. Ook Trefpunt 't Eiland en jeugdhuis De Barst zouden worden afgebroken, maar zo ver komt het toch niet. "Tijdens de overlegrondes met de betrokken verenigingen is gebleken dat de fanfare en de senioren geen vragende partij zijn om een plaats te krijgen in dit gebouw", zegt sportschepen Dirk Martens (CD&V). "We respecteren die keuze. Trefpunt 't Eiland blijft hun uitvalsbasis. Ook de petanqueclub en jeugdhuis De Barst blijven op hun locatie."





De gemeente heeft in overleg met externe experten een 'design and build'-procedure opgezet om de sporthal te laten ontwerpen en bouwen. "Concreet zal worden gezocht naar bouwteams met een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Deze procedure laat toe om de kosten beter onder controle te houden. Inschrijvers moeten een duurzaam totaalconcept ontwikkelen dat perfect in de omgeving past, en tegelijk aan alle noden van de gemeente en de verenigingen voldoet." De eerste fase, de selectiefase, zal worden opgestart na de verkiezingen. Pas in de volgende fase, bij het indienen van de offertes, zal de definitieve kostprijs van de nieuwe sporthal gekend zijn. "Dat mag niet hoger zijn dan het plafond van zes miljoen euro. De offertes worden verwacht in de tweede helft van 2019. De start van de bouw is voorzien in 2020." (TVR