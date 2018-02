6.000 euro op voor Kom Op Tegen Kanker 06 februari 2018

02u31 0

In café 't Buitenland in Gavere is een cheque van 6.044,30 euro overhandigd aan Kom Op Tegen Kanker. "Dit is de opbrengst van de 24 uren op rollen, een koers die hier eind december heeft plaatsgevonden, en van een padel-evenement dat mijn dochter Annuska heeft georganiseerd bij tennisclub TC Park in Ronse", vertelt Pierre Vlerick, uitbater van café 't Buitenland.





(DCRB)