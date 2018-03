43 maanden cel voor oplichter 03 maart 2018

De 45-jarige H.D.K. uit Gavere is door de correctionele rechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot 43 maanden cel en een boete van 800 euro. De oplichter haalde bij land- en tuinbouwzaken voor duizenden euro's aan materiaal op, maar betaalde niet. Een zitmaaier, containers, een kettingzaag en een lasertoestel, het zijn enkele voorbeelden. Zij kregen hun geld niet en zagen de toestellen nooit terug. De oplichter ging sluw tewerk, want hij betrok ook zijn dochter (21) en toenmalige schoonzoon (23) bij zijn activiteiten. "Van iemand die langskomt met een jong meisje en een kinderstoeltje in de auto verwacht je niet dat hij je gaat oplichten", zei één van de slachtoffers. De dochter en de ex-schoonzoon moeten elk een werkstraf van 120 uur uitvoeren en een boete van 800 euro betalen. Het drietal moet net geen 50.000 euro ophoesten aan de slachtoffers. (LDO)