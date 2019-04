40 autoaccu's gestolen uit containerpark in Gavere Ronny De Coster

08 april 2019

18u06 0

In het containerpark aan de Brandweerstraat in Gavere is een opmerkelijke inbraak gepleegd. De daders gingen aan de haal met maar liefst 40 afgedankte autobatterijen. De inbrekers hadden het slot van een hek geforceerd om op het terrein te geraken.