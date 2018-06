33e Jogging door Gavere 05 juni 2018

In Gavere wordt op zaterdag 16 juni de 33e editie van de Jogging door Gavere georganiseerd. Die start aan de voetbalkantine van KFC Gavere-Asper in de Sportdreef. Inschrijven kan er vanaf 17.30 uur. Deelnemers mogen er ook gebruik maken van de kleedkamers van de voetbalclub. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis starten om 18.30 uur aan een rondje van 600 of 1,2 kilometer. Jongeren en volwassenen betalen 5 euro en starten om 19 uur. Voor hen is er keuze uit afstanden van 2,3 tot 9,2 kilometer. De jogging is een organisatie van Gezinsbond Groot-Gavere, het gemeentebestuur en de atletiekclubs van Gavere en Deinze. Meer info via het nummer 09/328.00.80. (TVR)