31 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken 09 mei 2018

In april passeerden ruim 26.500 voertuigen voorbij het oog van de flitscamera van de politiezone Schelde-Leie. Bijna 2.800 bestuurders reden te snel. Dit geeft een maandgemiddelde van 10,6 procent overtreders. "Na de veelbelovende daling in maart, zien we deze maand dus weer een opmerkelijke stijging", zegt communicatieverantwoordelijke Katie Lefever. Bij maar liefst 31 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In Gavere wordt vooral te snel gereden in de Legen Heirweg. Maar liefst 36 procent of zowat op 1 op 3 chauffeurs rijdt er sneller dan de toegelaten 50 km/uur. Ook in de Steenweg en de Stationsstraat drukten heel wat bestuurders het gaspedaal te diep in. (TVR)