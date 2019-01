29% minder inbraken en 9% minder ongevallen in 2018 Door mooie, lange zomer en meer elektrische fietsen raakten wel meer fietsers gewond Ronny De Coster

10 januari 2019

21u02 0 Gavere Er waren in 2018 in de politie Schelde-Leie, waartoe de gemeente Gavere behoort, 29% minder inbraken en het aantal ongevallen daalde met 9%.

In 2018 gebeurden er 613 verkeersongevallen waarbij in 162 gevallen met gewonden. Er raakten in totaal 201 personen gewond. Er was ook één dodelijk slachtoffer: de bestuurder van een elektrische fiets maakte een fatale val op de Trekweg in Gavere.

Meer fiesters gewond

Opvallend: het aantal gewonde fietsers verdubbelde bijna: van 46 in 2017 tot 80 vorig jaar. “Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan het mooie en lange zomerweer én de stijgende populariteit van de elektrische fiets”, klinkt het bij de politie.

29% minder inbraken

In 2018 werden in totaal 177 inbraken gepleegd in de politiezone, pogingen inbegrepen. Dit is een spectaculaire daling met 29% in vergelijking met 2017. Het inbrakencijfer staat ook op het laagste peil sinds 2008.

In 111 gevallen raakten inbrekers binnen in de woning, terwijl er ook 66 inbraakpogingen waren. Dat betekent dat inbrekers in ruim 1 op de 3 woningen niet binnen geraakt zijn.