250 lopers trotseren hitte voor spek en bier 03 juli 2018

02u51 0

De vijftiende editie van de Valeir- en Breydelspekloop is gisteren ondanks de hitte toch nog een succes geworden. Zo haspelden 250 lopers enkele rondjes op de Finse piste aan de Sportdreef af. Voor iedere ronde van 1.400 meter ontvingen de deelnemers een bon voor een Valeirbier of een sportdrank. Wie vier bonnetjes verzamelde, had recht op een stuk Breydelspek. De organisatie was naar goede gewoonte in handen van de atletiekclub Gavere en de Gaverse sportdienst. "Het deelnemersaantal ligt wat lager dan andere jaren, maar dat lijkt ons niet meer dan normaal", zegt sportfunctionaris Philippe Flement. "Veel mensen vinden het gewoon te warm om te lopen. En daarnaast is het uiteraard ook voetbal vanavond. Zware concurrentie dus", knipoogt hij. (TVR)