24 uur lang fietsen op rollen tegen kanker

Fabien De Clercq en Jens Vermassen starten vanmiddag met een 24 uur durende tocht op rollen in café 't Buitenland in de Molenstraat in Gavere.





Vanaf 17 uur tot morgen 17 uur laten ze zich sponsoren voor Kom Op Tegen Kanker. Wie het rennersduo wil steunen, kan per halfuur vijf euro doneren om mee te fietsen. Vrije donatie kan ook, net als sponsoren per kilometer. Inschrijvingen gebeuren ter plaatse of via een mailtje naar rollingforcancer@ hotmail. com. Naast de sportieve uitdaging kun je in 't Buitenland ook terecht om op gesigneerde shirts van Mathieu van der Poel, Sanne Cant en de volledige ploeg van Marlux-Napoleon Games te bieden. (TVR)