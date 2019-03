2 jaar celstraf voor inspecteur na aanranding van drie minderjarigen JDG

27 maart 2019

16u28 0 Gavere Een inspecteur uit Gavere heeft van de correctionele rechter een celstraf van twee jaar met uitstel gekregen voor het aanranden van drie minderjarige jongens. De feiten vonden plaats tussen 2004 en 2013 binnen een geloofsgemeenschap waar de man een leidinggevende rol had. “Er kan niet getwijfeld worden aan de geloofwaardigheid van de (toen) minderjarige slachtoffers”, motiveerde rechter Hans De Waele woensdag zijn vonnis.

De slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en krijgen schadevergoedingen van 2.500 en 2.750 euro. Ook de ex-vrouw van de veroordeelde stelde zich burgerlijke partij en kreeg één euro symbolische schadevergoeding.

“Ik maak mij zorgen. Mijn kinderen gaan regelmatig naar hem, en nodigen ook vriendjes uit”, aldus de vrouw tijdens de behandeling van de zaak. “Hij is nog steeds actief bezig met jongeren, en dat baart me zorgen.”

“Alle drie de slachtoffers legden heel gelijkaardige verklaringen af”, stelde het Openbaar Ministerie. “Hij zonderde de jongeren af van de rest van de groep, en sloeg daarna toe: hij ‘verraste’ hen, en ging hij met z’n handen in het onderbroek van de jongens. Ze zijn aangerand door een leider binnen hun geloofsgemeenschap”, vult het parket aan. “Iemand die juist een voorbeeldfunctie heeft.”

De inspecteur zélf hield zijn onschuld vol. Volgens zijn advocaat was hij te openhartig geweest over zijn biseksualteit. “Iets wat niet past binnen de conservatieve geest van zijn gemeenschap”, aldus de meester, die de vrijspraak vroeg voor zijn cliënt. “Sinds zijn openbaring in 2014 was hij de duivel. Tot daarvoor was er geen vuiltje aan de lucht. Als de feiten gepleegd zijn, verdient dat een grote straf. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een zekere twijfel is.”

Maar van twijfel was er dus geen sprake voor de rechtbank. “Er kan niet getwijfeld worden aan de geloofwaardigheid van de (toen) minderjarige slachtoffers”, aldus de rechter. De inspecteur werd veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, maar kreeg wel de gunst van het uitstel. Of hij ook zijn job bij de politie kan houden, is niet duidelijk. Hij heeft nu dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen.