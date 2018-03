14 daders vluchtmisdrijf gevat dankzij slimme camera's 19 maart 2018

De politiezone Schelde-Leie heeft sinds een jaar camera's met nummerplaatherkenning en dat loont. "In 2017 hadden we 186 ongevallen met vluchtmisdrijf, 14 ervan werden opgelost dankzij die camera's", klinkt het.





Het Team Inbraken, dat pas in 2016 werd opgericht, maakte het afgelopen jaar vaak gebruik van de aanwijzingen die op de camera's met nummerplaatherkenning werden vastgelegd. "Ze kunnen niet beletten dat er ingebroken wordt, maar de camera's worden vaak gebruikt bij het verder onderzoek na een misdrijf", duidt de politie. "Ze helpen om inbrekers op te pakken of hun wagens te seinen."





Een bende die in De Pinte een ramkraak pleegde, kon zo gevat worden. In Nazareth werden in april de 'apotheekdieven' gevat nadat ze in Merelbeke en Gavere schoonheidsproducten hadden gestolen. In Gavere maakten de camera's het verschil in het oprollen van een drugsbende die in heel Vlaanderen opereerde.





De camera's hielpen ook bij het opsporen van vluchtende aanrijders. In 2017 gebeurden in de zone 186 ongevallen met vluchtmisdrijf, waarvan 11 met gewonden. "14 daarvan, waarvan 2 met gewonden, werden opgelost via de camera's", besluit de politie. (WSG)