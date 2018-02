120 bomen gekapt langs Eikstraat 28 februari 2018

In de omgeving van de Eikstraat in Dikkelvenne werden zo'n 120 populieren gekapt. De eigenaar heeft ook een vergunning op zak om nog eens zo'n 200 extra bomen te kappen. "Blijkbaar zijn de bomen kap- rijp, maar het is toch wel straf dat dit zomaar kan", merkte oppositieraadslid Jef Vermaere (Groen) op. "De buurt werd ook niet op de hoogte gebracht en reageerden enorm verrast."





Schepen Dieter De Mets (Open Vld) liet weten dat de bossen ook een economische functie hebben. "Ook bevatten de bomen heel wat droge takken, die een gevaar betekenden. Oude populieren hebben ecologisch ook een veel kleinere waarde." Het Agentschap voor Natuur en Bos begrijpt dat kappingen met zo'n omvang een confronterende indruk geven. "In dit geval werden de kappingen zowel ecologisch als landschappelijk wel overwogen. Volledigheidshalve willen we ook benadrukken dat een kapmachtiging niet gelijk staat aan een ontbossing. De kapmachtiging houdt in dat er na kapping weer bebost wordt", luidt het daar. (TVR)