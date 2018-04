1 op 5 te snel tijdens flitsmarathon 20 april 2018

De verkeerspolitie van Schelde-Leie, waartoe Gavere behoort, nam woensdag deel aan de Europese flitsmarathon. In totaal werden op 12 plaatsen 3.051 voertuigen gecontroleerd. Maar liefst 653 bestuurders reden te snel en krijgen een boete in de bus. Bij 7 chauffeurs zal het rijbewijs ingetrokken worden. Zij zullen later ook voor de politierechtbank verschijnen. Zo werd in de zone 30 iemand geflitst aan 78 km/uur en iemand in de zone 50 aan 124 km/uur. Uitschieter op de N60, waar maar 90 is toegelaten, was een chauffeur die 146 km/uur reed. "Het percentage van 21 procent overtreders is ingrijpend hoger dan bij de vorige flitsmarathon in oktober", geeft communicatieverantwoordelijke Katie Lefever van de politiezone nog mee. "Toen reed 'maar' 8,9 procent te snel." (TVR)