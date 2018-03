'Vampierendoder' niet naar gevangenis MAN (43) DIE ZIJN VRIENDIN ONTHOOFDDE IS ONTOEREKENINGSVATBAAR SAM OOGHE

14 maart 2018

02u46 0 Gavere Kris Van Malderghem (43), de man die in 2014 zijn vriendin doodde en onthoofdde omdat hij dacht dat ze een vampier was, gaat niet naar de cel, maar blijft in de psychiatrische instelling in Sleidinge. Volgens de rechtbank verkeerde hij tijdens de feiten in een psychose en is hij niet toerekeningsvatbaar.

In de nacht van 12 op 13 januari 2014 stond Kris Van Malderghem in kamerjas en vol bloed voor de deur van zijn ouders. "Ik heb een vampier gedood", zou hij geschreeuwd hebben. Die 'vampier' was zijn vriendin, Stephanie Reybroeck (31). Kris Van Malderghem had ze gestikt en in de keuken met vier messen onthoofd. Volgens hem gebeurde dat tijdens een psychoseaanval, en volgde hij gewoon de stemmen in zijn hoofd. In 2012 was hij al eens opgenomen. De toerekeningsvatbaarheid van Van Malderghem was de inzet van het proces.





Volgens de procureur en de advocaat van de nabestaanden was de psychose niets meer dan een creatieve manier om een straf te ontlopen. Van Malderghem zou Stephanie gedood hebben na een ruzie, onder meer omdat hij niet om kon met hun open relatie. Een redenering die aansloot bij het verslag van de gerechtsdeskundigen, die concludeerden dat de beklaagde een psychose fakete.





Gebrekkig verslag

De rechtbank veegde dat gisteren van tafel. "Kris Van Malderghem wordt door iedereen beschreven als een rustig persoon in een stabiele relatie. Zijn gedrag veranderde pas de dagen voor de feiten, toen zijn psychose zich ontwikkelde. Ook de gruwel van de feiten en het jarenlange simuleren van een psychose passen niet bij de persoonlijkheid van de beklaagde."





Het verslag van die deskundigen werd door de rechter volledig onderuitgehaald. "Het is gebrekkig onderbouwd en inconsistent. De psychiaters schuiven de persoonlijkheid van de man opzij op basis van enkele subjectieve vaststellingen uit korte gesprekken. Nog voor het onderzoek afgerond was, gingen ze uit van de hypothese van veinzing. Dat kan niet." De rechtbank volgt het verslag van de deskundigen van de verdediging, "dat wél onderbouwd is." Van Malderghem gaat dus niet naar de cel, maar blijft in de instelling in Sleidinge.





"Beter af met volksjury"

Chrisk Reybroeck, de vader van Stephanie, voelde de bui al hangen tijdens het vonnis en liep de zittingszaal uit, zichtbaar aangedaan. "Dit soort beroepsrechters wil altijd maar tweede kansen geven. Tot het eens met hun dochter gebeurt", reageerde hij. "We waren beter af geweest met een volksjury, zoals normaal is voor een moordzaak. Het lijdt geen twijfel dat Van Malderghem toerekeningsvatbaar is. Dat vonden ook de enige onpartijdige deskundigen in deze zaak." De familie hoopt nu dat het parket in beroep gaat.