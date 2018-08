"Te weinig jongeren kiezen voor een technische loopbaan" 23 augustus 2018

Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen in Gavere vanaf september naar de zogenaamde Techniekacademie.





"Iedereen weet dat de arbeidsmarkt kampt met een structureel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen. Zelfs in tijden van crisis raken vacatures niet ingevuld. Dit is een duidelijk signaal dat te weinig jongeren kiezen voor een technische loopbaan", motiveert Sabine Poleyn van hogeschool Vives waarom die het initiatief heeft genomen om de Tekenacademie op te starten. Het gemeentebestuur gaat vanaf september met Vives in zee. "We mikken op kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool. Zij krijgen vanaf 19 september twaalf workshops. De begeleiding zal gebeuren door professionele techniekmonitoren", aldus Sabine Poleyn. De workshops vinden plaats bij Van Hoecke Automation aan de Legen Heerweg. "Ik heb geen seconde getwijfeld toen me gevraagd werd om hier aan deel te nemen", zegt zaakvoerster Linda Van Den Berghe. "Niet alleen kinderen, maar ook ouders moeten hun mening over techniek bijstellen en beseffen dat een technicus niet iemand is die elke dag met vuile handen werkt in een stoffig atelier."





Inschrijven kost 50 euro (en is fiscaal aftrekbaar). Snel toehappen is wel de boodschap, want er zijn maar 20 plaatsen. Meer info bij Sabine Pleyn (Vives) op het telefoonnummer 0496/54.86.34, bij Freya Gheldhof (jeugdconsulent gemeente Gavere) op het nummer 09/389.29.80 en op de website www.techniekacademie-gavere.be (DCRB)