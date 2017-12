"Schepen Marnix was vriend van iedereen" 02u35 0 Ronny De Coster Vooraan in de volle kerk stonden twee crossmotoren, een passie van Marnix Vandekerckhove. Gavere In de Sint-Amanduskerk in Gavere is afscheid genomen van de Gaverse schepen Marnix Vandekerckhove (52). Burgemeester Denis Dierick omschreef zijn overleden partijgenoot als een correcte collega waarmee het aangenaam werken was: geen tafelspringer, maar een stille werker en vriend van iedereen.

Marnix Vandekerckhove (Open Vld) was secretaris bij de Liberale Mutualiteiten in Gavere en De Pinte en was daarnaast in Gavere schepen van Handel en Middenstand, Feesten en Plechtigheden, Gemeentelijk Patrimonium en Landbouw. Hij overleed vorige week nadat hij al een drietal maanden gezondheidsproblemen kende.





Ronny De Coster Gemeenteraadsleden Paul Carion en Tanja Eeckhout en burgemeester Denis Dierick (rechts), woonden de uitvaart bij.

Burgemeester

Burgemeester en partijgenoot Denis Dierick kwam met snikkende stem getuigen hoe zwaar dit overlijden hem en veel collega's in de politiek wel viel. "Marnix, je was een vriend van iedereen. De voorbije weken van afwezigheid deden ons beseffen hoe intens dierbaar je aanwezigheid was. Marnix, de man van de mutualiteit met spontane glimlach, zwaaiend handje, aanwezig waar verwacht. Een tafelspringer was je niet, maar wel de werkende man achter veel activiteiten. Correct en een man van je woord, zo hebben we je leren kennen. Je eigen realistische kijk maakte in het schepencollege soms het verschil. Je relativeerde je eigen pijn uit schrik anderen ten laste te zijn. Het gedenkboek in het gemeentehuis was binnen de kortste keren vol gepend. Rustig, vriendelijk, goedlachs, aangenaam om mee samen te werken en bereidwillig: dat zijn de woorden die in het gedenkboek heel vaak voorkomen", getuigde de Gaverse burgemeester.





Vooraan in de kerk stonden tijdens de uitvaartdienst twee crossmotoren. Schoondocher Cynthia typeerde Marnix Vandekerckhove als een fervent motorcrosser en vertelde hoe trots de hele familie wel was, toen hij schepen werd. "We blijven achter met enkel mooie herinneringen", besloot ze. (DCRB





Ronny De Coster Marnix Vandekerckhove.