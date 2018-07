"Red duiventoren van de sloop" ACTIECOMITÉ LEEFBAAR ASPER VERONTRUST DOOR VERKAVELINGSAANVRAAG THOMAS VANDEWALLE

26 juli 2018

02u42 0 Gavere De duiventoren in Asper is bedreigd met de sloop nu een verkavelingsaanvraag van 22 loten is ingediend. Het actiecomité Leefbaar Asper roept het gemeentebestuur op hier een stokje voor te steken. "Volgens Onroerend Erfgoed heeft de toren geen enkele waarde, maar we wachten het openbaar onderzoek af", zegt burgemeester Denis Dierick.

De duiventoren is gelegen tussen de Ommegangstraat en de Landdijk in Asper en behoorde vroeger tot een groot landbouwbedrijf. De toren staat er sinds jaar en dag, maar wordt nu bedreigd door de sloophamer. Voor de site werd namelijk een verkavelingsaanvraag van 22 loten ingediend.





Het actiecomité Leefbaar Asper luidt daarom de alarmbel. "Laat ons één ding duidelijk zijn: we zijn niet tegen deze verkaveling", benadrukt woordvoerder Marc De Waele. "Het gaat om bouwgrond en de eigenaar mag er mee doen wat hij wil. Waar we het wel moeilijk mee hebben, is het feit dat de toren mogelijk verdwijnt. Op de plannen is namelijk geen spoor van de duiventoren terug te vinden. Het zou bijzonder jammer jammer zijn mocht een van de weinige resterende visuele getuigen van het geschiedkundige verleden van deze deelgemeente verdwijnen."





Vervallen

Dat de toren er vervallen bijstaat, is ook het comité niet ontgaan. "We zijn ons wel degelijk bewust van de staat van deze toren", vervolgt De Waele. "Restaureren is bijna onmogelijk, maar dat betekent niet dat hij moet afgebroken worden. Hij is misschien niet beschermd, maar staat wel op de inventarislijst van Onroerend Erfgoed. Dit uniek bouwwerk moet dan ook bewaard worden omwille van het recreatief en toeristisch potentieel dat hieraan is verbonden. Wij vragen dan ook de vrijwaring van het perceel waarop deze toren zich bevindt en doen een oproep aan het gemeentebestuur om de inspanningen voor het behoud van de toren te coördineren.





Weinig historische waarde

Burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG) onderstreept dat de gemeente op dit moment nog geen standpunt heeft ingenomen. "Dat kan ook niet, want het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 3 augustus. We kunnen als gemeente moeilijk op de zaken vooruit lopen. We laten ons hierbij ook adviseren door verschillende instanties. Uit een nota van Onroerend Erfgoed blijkt inderdaad dat de toren niet beschermd is. Het agentschap beschouwt de toren als weinig waardevol. De historische waarde is misschien iets minder, maar het klopt wel dat de toren een zichtwaarde heeft", geeft de burgemeester toe. "De eigenaar van de grond heeft alvast een eigen bureau aangesteld om de waarde van de toren in te schatten. Het is voorlopig ook nog wachten op dat verslag."