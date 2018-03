"Projectontwikkelaar probeert ons te verjagen" 03 maart 2018

Caroline Vanheuverswyn en Philippe De Fauw van de firma De Fauw & zonen in de Stationsstraat in Asper reageren nu op de plannen van de projectontwikkelaar naast hun deur. "Hij wenst ons te verjagen, wij gaan onze belangen verdedigen." De Kortrijkse Toren wil op de site Leroy 22 appartementen optrekken, maar stoot op bezwaar van onder andere buren De Fauw & zonen. "Er wordt op een té simplistische manier de indruk gewekt dat wij vanuit enkelvoudig belang een project trachten te counteren", vinden Caroline Vanheuverswyn en Philippe De Fauw. "In 2011 werd het project ook door de gemeenteraad weggestemd. De bouwpromotor heeft geprobeerd ons, een lokale werkgever, te verjagen omdat beide zaken niet naast elkaar zouden kunnen bestaan. Wij zijn genoodzaakt onze belangen te vrijwaren. Ten slotte betreuren wij dat politieke partijen in het kader van de verkiezingen al te doorzichtige statements wensen te maken." (TVR)