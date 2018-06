"Plannen sporthal zijn politieke zet" 27 juni 2018

02u35 1

Oppositiepartijen Gavere Durft, N-VA en Groen hebben zwaar uitgehaald naar meerderheid in verband met de plannen voor een nieuwe sporthal op de site langs de Sportdreef. "Wij willen ook een nieuwe sporthal, maar niet op de manier waarop dit project de voorbije 5,5 jaar werd aangepakt. Jarenlang werd er gewauweld en geen info doorgespeeld aan de gemeenteraad. Inmiddels werden ook vele tienduizenden euro's besteed aan studiebureaus. Er is de voorbije jaren een compleet gebrek aan visie, inschatting en zeker ook van daadkracht gebleken. Nu de illusie wekken dat alles in kannen en kruiken is met het oog op de verkiezingen, is een puur politiek manoeuvre", sneerde Karel Hubau (Gavere Durft). "Noch de burger, noch wij, weten wat dit project gaat kosten. Een dergelijke manier van werken is ongezien", voegde Nadine De Stercke (N-VA) er nog aan toe. Jef Vermaere (Groen) wees op zijn beurt op een gebrek aan fatsoen. "Dit is het minst geschikte moment in een legislatuur om met zoiets naar buiten te komen. Men wil enkel showen met plannen, maar die zijn niet grondig uitgewerkt." (TVR)