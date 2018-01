"Open Vld stak mes in mijn rug" OUD-BURGEMEESTER LIJSTDUWER KARTEL GAVERE DURFT/N-VA THOMAS VANDEWALLE

02u54 0 Foto Ronny De Coster Hugo Leroy, ex-burgemeester van Gavere, keert zijn partij nu helemaal de rug toe. Gavere Gavers oud-burgemeester Hugo Leroy (77) keert Open Vld bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de rug toe. Hij zal namelijk zo goed als zeker de lijst duwen van het kartel Gavere Durft/N-VA. "Tot tweemaal toe hebben ze me de kans ontnomen om schepen te worden. Nu is het genoeg geweest. Ik heb hen niet nodig om aan politiek te doen", sneert Leroy.

Hugo Leroy (Open Vld-VOG) gaf in de zomer van 2015 na zeventien jaar zijn burgemeesterssjerp door aan eerste opvolger en partijgenoot Denis Dierick. Leroy was toen 75 geworden en vond het tijd om de jongere generatie een kans te geven. Hij stak daarbij wel niet onder stoelen of banken nog enkele jaren te willen 'uitbollen' als schepen. Toch werd niet hij, maar wel Marnix Vandekerckhove voorgedragen als schepen.





Maat vol

"Ik heb vrijwillig mijn burgemeesterssjerp afgestaan en nu steken ze een mes in mijn rug", verwoordde Leroy zijn ongenoegen toen. Door het overlijden van Vandekerckhove vorige maand, moest Open Vld op zoek naar een opvolger. Dat wordt opnieuw niet Leroy, maar wel de veel jongere Dieter De Mets. Stany Schamp zal op zijn beurt De Mets zijn plaats innemen als raadslid.





Voor Leroy is de maat vol. "Tot tweemaal toe word ik volledig genegeerd, ook al haalde ik in 2012 nog 1.431 voorkeurstemmen. Men heeft zelfs de moeite niet gedaan om met mij een gesprek te voeren. Ik heb ze niet nodig om aan politiek te doen. Zij mij wel, al lijken ze dat nog niet volledig te beseffen", sneert hij. Leroy keert Open Vld bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen dan ook de rug toe en wordt zo goed als zeker lijstduwer van het kartel Gavere Durft/N-VA. "Ik zou ook met een eigen lijst kunnen starten, maar dat is niet evident. De gesprekken met Gavere Durft/N-VA zijn in elk geval vergevorderd. Ik kan niet wachten tot de 'bollekeskermis'."





Geen commentaar

Leroy zal het nieuws pas officieel bekendmaken tijdens een persconferentie op dinsdag 30 januari, de dag na de gemeenteraad. Bij Gavere Durft/N-VA bevestigt lijsttrekker Karel Hubau dat de gesprekken vergevorderd zijn. "Ik respecteer echter Hugo zijn keuze om pas na de volgende gemeenteraad zijn beslissing bekend te willen maken. Onze lijstvorming verloopt trouwens bijzonder vlot. Op dit moment kennen we al 17 kandidaten." Open Vld-voorzitter Christine De Cooman bevestigde gisteravond dat Dieter De Mets en Stany Schamp door de partij worden voorgedragen als schepen en raadslid.





"Waarom niet Hugo wordt voorgedragen? Het gaat hier om een beslissing die door het bestuur werd genomen. Meer kan ik daar niet over zeggen", klonk het kort. Ook omtrent het vertrek van Hugo Leroy uit Open Vld wilde de partij liever geen commentaar kwijt.