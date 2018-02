"Mooi loon, maar job is niet iedereen gegeven" DEFENSIE ZOEKT LUCHTVERKEERSLEIDERS THOMAS VANDEWALLE

15 februari 2018

02u53 0 Gavere Defensie is dringend op zoek naar luchtverkeersleiders en organiseerde daarom gisteren een jobdag. In het Air Traffic Control Centre in Gavere werden een vijftiental geïnteresseerden rondgeleid. Een luchtverkeersleider kan rekenen op een aantrekkelijk salaris, maar de job is niet iedereen gegeven. "Je moet verantwoordelijk, stressbestendig en flexibel zijn", vertelt luchtverkeersleidster Sigrid De Schrijver.

In de militaire eenheid in Gavere konden geïnteresseerden gisteren niet alleen kennismaken met het werk van luchtverkeersleider, maar ook met de opleiding. Op het programma stond namelijk ook een bezoek aan de school en de simulator. "Onbekend is onbemind. Vandaar dat we met plezier geïnteresseerden rondleiden", zegt luitenant-kolonel van het vliegwezen Tom Van Heuverswyn.





De militaire luchtmachteenheid telt vandaag zo'n 240 personeelsleden. Dit terwijl er eigenlijk plaats is voor 285. De komende vijf jaar gaan er ook nog eens zestig met pensioen. "Bij de luchtverkeersleiders hebben we momenteel maar een bezettingsgraad van 65 procent. Dat vraagt veel flexibiliteit van onze medewerkers. Met een paar extra luchtverkeersleiders zou ik dus al heel gelukkig zijn."





Stressbestendigheid

Luchtverkeersleidster Sigrid De Schrijver (27) uit Wortegem-Petegem trachtte de jonge geïnteresseerden warm te maken door haar jobinhoud toe te lichten. "Zelf heb ik nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze om bij Defensie aan de slag te gaan. Het klinkt misschien wat melig, maar ik heb het gevoel dat ik iets nuttig doe in de wereld", aldus Sigrid. "Al is de job niet iedereen gegeven", voegt ze er onmiddellijk aan toe. "Je moet immers beschikken over verantwoordelijkheidszin, een grote stressbestendigheid en flexibiliteit. Het is geen makkelijke job, maar je krijgt wel veel voldoening. Daarnaast zijn er ook voordelen om als luchtverkeersleider voor Defensie te kiezen. Zo bestaat de kans om op buitenlandse operatie te gaan. Zo was ik onlangs nog vier maanden aan de slag in Jordanië. Een mooie extra uitdaging dus."





Veel afwisseling

De 24-jarige Steven Sijmons uit Oudenaarde leek alvast enthousiast. "Ik studeer momenteel nog voor ingenieur, maar heb al lang een sterke interesse in het luchtverkeer en het ATCC in het bijzonder", vertelt Steven. "De militaire luchtvaart lijkt me heel wat boeiender dan de burgerluchtvaart. Er is veel meer afwisseling en ook wel meer actie. Ik overweeg dan ook sterk om aan de opleiding te beginnen."





Die duurt vier jaar, maar wordt betaald door Defensie. Tijdens de opleiding krijg je ook een salaris. De militaire luchtverkeersleiders van het ATCC verlaten in 2019 hun basis in Gavere en trekken in bij de civiele luchtverkeersleiders van Belgocontrol in Steenokkerzeel. Het is nog niet duidelijk welke herbestemming de site in Gavere zal krijgen.